「小英不曾在壓力下低頭」 桃市議會民進黨團發聲明力挺

2019-01-04 09:51

［記者謝武雄／桃園報導］總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、前中研院院長李遠哲昨天共同發表公開信，呼籲蔡英文總統放棄連任；對此桃園市議會民進黨團今天在黨團辦公室召開記者會力挺小英，黨團總召呂林小鳳說，中共總書記習近平提出一國兩制，只有小英力抗壓力、台灣不希望被對岸消費，如今只有更加團結、支持小英總統連任。

活動發起人議員徐景文表示，大老的放話對民進黨的確是傷害，但黨內初選有其機制，輪不到少數人放話，尤其是面對北京壓力，小英總統勇敢對外發表「顧民生、護民主、守主權」的執政目標跟軸心，代表守護台灣主權、守護民主生活方式決心，讓全世界看見台灣人民的意志與堅持，值此時刻，黨團決定發表聲明力挺小英。

呂林小鳳說，從議員、市長到總統的選舉，民進黨都有一套初選機制，有意投入者都可以投入初選，任何意見都可以表達，這四位大老的放話，只會傷害民進黨；而小英總統在捍衛台灣的前提下，從不曾在壓力下低頭，並強調絕對會擋住所有壓力，台灣不會接受九二共識、一國兩制，「因為小英護台灣、所以黨團力挺小英」。

呂林小鳳說，台灣這二年來經濟數據已有好轉、勞工最低薪資今年也調整，與美國的外交關係也創下數十年來最佳互動成果；如今小英總統面臨最艱難的內外政治壓力，希望大家站出來支持小英總統、支持民主價值、支持台灣。

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