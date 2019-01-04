中國迫統惹議 他PO「無字文」巧諷朱立倫被讚爆

2019-01-04 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平2日重申以「兩制」台灣方案解決統一問題的決心，總統蔡英文則強硬回擊，指台灣絕不接受一國兩制。對此，有網友以「朱立倫最新聲明」為題發文，內文卻無隻字片語，諷刺日前表態參選2020的朱立倫對兩岸議題態度空洞，甚至常常神隱避答，文章發出後即被鄉民推爆。

網友在PTT八卦板PO文，題為「[爆卦] 朱立倫最新聲明」，點入一看卻毫無內文，乍看之下似乎是一篇不完整的文章。然而，老經驗的鄉民們一看秒懂，明白原PO用這篇「無字天書」諷刺表態備戰2020年總統大選的前新北市長朱立倫，每次在面對兩岸等重大國家議題時往往選擇神隱，不願面對也不願表態。

這篇諷刺文PO出後迅速被推爆，鄉民們紛紛在文章下留言酸朱「協尋！2020總統參選人 朱立倫」、「好強勢的回應！推」、「還在裝死」、「淡水阿嬤這次說了什麼？」、「那個2020要選總統的朱立倫怎麼這麼安靜」、「秒懂XDDDD」、「這傢伙遇事整個消失」、「新北市長任內，始終如一的聲明」。

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