小英聲勢由黑翻紅 外媒諷習「就是自己的豬隊友」

2019-01-04 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平2日發言迫統，總統蔡英文強硬回擊，指台灣共識不接受一國兩制。外媒指出，蔡英文的果斷回應得到台灣輿論普遍認同，聲勢因而由黑翻紅，諷刺「這全是習近平的功勞」。

美國《自由亞洲電台》報導，民進黨在去年底的九合一大選大敗，時任黨主席的蔡英文受到來自各方的責難，2020年連任之路亦被看衰，昨天更有4名獨派大老聯名刊登「致蔡總統的公開信」，逼宮意味相當濃厚。

《自由亞洲電台》引述師大教授范世平早前的發言，表示在獨派大老逼宮信事件後後，原本僅看好蔡英文做一任，但現在看來機會來了，而其中最大的助力正是習近平。他強調，「當美國看到中國赤裸裸地想拿一國兩制，作為染指台灣的手段，可能會給予蔡英文更多支持」。

《自由亞洲電台》進一步分析，民進黨最好的朋友就是中共，最佳的助選員也是中共，「當中共想要用一國兩制迫統時，美國同樣會感到高度焦慮，為確保台灣不成為下一個香港，美國可能會在2020總統選舉前對民進黨或蔡英文有更多支持」。

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