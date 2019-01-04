籲不要攻擊4大老 溫朗東：想想紛爭之後最大得利者是誰

2019-01-04 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等4人昨日發表公開信遭到外界抨擊，對此，時事評論人溫朗東呼籲不要嘲諷4名大老，「你可以不同意他們的登報，但不必進行人身攻擊」。

溫朗東在臉書 表示，不要用「老綠男、沒用的獨派」這些標籤製造仇恨，他認為若不同意別人的見解，應針對見解本身進行回應，而不是牽扯對方的族群。溫朗東指出，公開信登報時機並不恰當，但「時機不恰當，不代表內容不合理。內容就算不合理，不代表需要受到人身攻擊」。

溫朗東進一步指出，挺蔡英文成為現在的社會共識，但不是全部都能在2020年轉換成選票，其中有些人支持國民黨、柯文哲，之所以力挺蔡英文，「這是因為蔡英文站在中華民國總統的位子上，作出了令他們滿意的談話」。

溫朗東分析，被貼上「老綠男」標籤的本土派，過往都是最堅定的選票，若流失不是好事。他推測，有些本土派不滿蔡英文，是因為心中期許沒被滿足，一股氣過不去，「好言相勸幾句，當面溝通幾次，往往也就過去了」。他強調，對敵人不必惡言相向，更別說是想法不同的自己人。

文末溫朗東提醒，可以觀察親中媒體、藍營人士這次的言論，「看看他們怎麼處理這次事件，怎麼製造本土陣營內部的分裂對立」、「想想紛爭之後，最大得利者是誰」。

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