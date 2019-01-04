大老籲小英勿選連任 蔡其昌：有種被自己人捅刀的感覺！

2019-01-04 06:55

黃偉哲：有必要翻桌相逼嗎 蔡其昌︰有種被自己人捅刀的感覺

〔記者蘇芳禾、彭琬馨、楊金城、謝武雄／綜合報導〕彭明敏等四位大老昨天呼籲蔡英文總統不要參選連任，民進黨籍的立法院副院長蔡其昌表示，面對對岸綿密的攻擊，台灣局勢險峻的當下，小英總統在政府務實、堅持守護主權的此刻，看到四位尊重的前輩大老登廣告要我們的主帥知所進退，「說實話，有種被自己人捅刀的感覺！」

台南市長黃偉哲則說，大老大動作「逼退」蔡總統的作法幾近於決裂，近乎翻桌，是親痛仇快，讓人對綠營內部的團結憂心忡忡。

黃偉哲認為，九合一選舉民進黨大敗後，綠營若再分裂，是藍營和老共最樂見的事。有些大老對小英政府的指教，以及一些需要改進之處，小英總統應該努力改進，也有溝通機會，但有必要這時以公開信大動作逼退她嗎？這是為了誰？又會讓誰得利？

鄭文燦︰現在喊話還太早

桃園市長鄭文燦對此表示，距離總統大選還有十三個月，相信黨會周延審慎地考慮總統選舉，現在喊話誰能選、誰不能選？時間還有點早，畢竟總統任期還有一年半。目前最重要的是政務、黨務改革，讓人民生活得到改善、讓人民有感，這才是興革的方向，也是最重要的方向。

對於大老的意見，各派系立委們紛紛發聲支持蔡總統。蔡其昌指出，選舉大敗，所有支持者批評的意見都應該聆聽，但四位尊敬的大老，選擇這個時間點，發表這樣的言論，是不是又會讓對岸借題發揮，錯誤解讀？

立委趙天麟指出，這兩天是美中台三邊關係的大日子，三邊領導人正為了國家利益進行博弈，台灣內部卻有人亂入，在歷史洪流中，連漣漪都不會留下。

立委蕭美琴表示，大老們的聲明，像是回到紅衫軍時期，「網內互打誰比較綠？誰比較獨？」

黨團幹事長李俊俋說，目前應先處理黨內主席選舉、內閣改組及中國壓力等問題，更何況民進黨一向沒有「現任優先」的規定，蔡總統是否能繼續參選二○二○，應該等到今年中再討論。

立委段宜康直言，每個人對敗選原因和救亡圖存之道，都可以有不同主張，但一古腦兒把責任往蔡英文身上一丟，是最省事，也最偷懶的方案。段並強調，自己從不認為「團結」就能解決問題，但更反對因驚恐或糊塗而造成的無謂分裂。

羅致政︰恐釋出錯誤訊息

立委羅致政表示，可以理解大老的焦慮跟憂慮，但時機不對、訴求不宜，影響非常負面，對國內、對岸和國際都釋出錯誤訊息。

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