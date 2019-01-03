被蘇治芬要求「稍安勿躁」 段宜康：我怎麼能不急？

2019-01-03 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委段宜康今（3）日在臉書上建議民進黨中評會解散，批評涉及跑票的縣市議員均未被開除黨籍，還被主委蘇治芬要求「你，稍安勿躁」，段再度於臉書上開砲「我怎麼能不急？」

段宜康在臉書上指出，蘇治芬公開要求自己「你，稍安勿躁」、「你不要急」，段批評蘇身為中評會主委，「居然可以公開如此發言，全然不自知造成黨紀無可彌補的傷害」，讓人感到十萬火急，斷認為黨紀不可以「去和市長用喬的」，若此邏輯可通，「中評會乾脆打烊算了」。

段宜康提到，若跑票議員在投票前宣布退黨就不用開除黨籍，「為什麼在童仲彥退黨之後，中評會還要決議開除？」，對於蘇治芬否認今天召開的會議有投票表決，段質疑會議中有4票贊成開除黨籍、3票認為暫緩處理、1票沒意見，這樣難道不算表決？

民進黨中評會今召開會議，討論全國縣市議會正副議長選舉違紀案。據了解，黨內共13名違紀跑票的縣市議員中，僅有備受關注的台南市議長選舉跑票案，因中評委意見相左，經中評會主委蘇治芬裁決假投票後，沒有做出決議。對於自行退黨參選並當選台南市議長的郭信良，以及投票前宣布退黨的黨籍議員陳怡珍、周麗津、吳通龍，今都未被開除黨籍。

段宜康臉書全文

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