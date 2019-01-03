臉書空戰回應段宜康 蘇治芬：小段別急 中評會不打烊

2019-01-03 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨中評會3日開會討論縣市議長跑票一案，會議最後未對郭信良等人退黨參選做出開除決議，讓段宜康在臉書大罵「中評會解散吧」，不過稍早中評會主委蘇治芬也做出回應，要段「別急」，而2人隨後在各自臉書互打高空戰。

蘇治芬在文中表示：「小段。你不用急，中評會不會打烊的，針對台南市共有5位議員，4位議員已在投票之前聲明退黨了⋯我會下去調查並見見黃市長（黃偉哲），因為黃市長是台南市的大家長。」她更向段宜康喊話，要他「稍安勿躁」，並在文末強調，「另外，今天中評會哪有表決。」

這段回應被段宜康迅速引用回臉書，他表示，他真的很急，「中評會可以這樣處理黨紀案？議員違紀跑票，該調查是否為事實；怎麼會去問市長的態度呢？這是一個新標準？根據哪一條黨內規章，黨紀問題可以這樣私下去喬？」而中評會主委竟然還公開出面宣示。

段宜康稱，這叫「靠山條款」，「開除童仲彥的時候，童仲彥也已經先退黨了；那時怎麼不去問柯P的意見」？另外，段宜康也表示，讓大家「假投票」表示態度，4位贊成開除黨籍，3位主張暫緩，1位不表示意見，「這樣算不算表決」？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/