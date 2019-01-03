南市立委補選 郭國文臉書遭攻擊 陳筱諭控密室政治

2019-01-03 20:18

〔記者楊金城、萬于甄／台南報導〕民進黨台南市第二選區立委補選黨內爭取提名白熱化，前勞動部次長郭國文今指其臉書遭大量外國假帳號謾罵攻擊，對手「最強村姑」陳筱諭說毫無所悉，建議報警，並反擊說人民唾棄舊政治操弄密室交易的手段，自許是樂觀陽光派，有鄉親的最大改革浪潮派相挺，她也為被逼宮的蔡英文總統叫屈，指他們歧視女性。

台南市第二選區立委補選民進黨黨內初選，在前立委李俊毅退選後，郭國文和陳筱諭對決戰況熱鬧。

郭國文競選總部今天對郭國文臉書遭假帳號攻擊，批評黨內初選期間竟然出現這類惡意攻擊，感到非常遺憾，希望不論這種惡意的攻擊來自哪裡，都應該即刻停止。在民進黨最困難的時刻，團結才是唯一的出路。

年僅28歲的陳筱諭今天則召集第二選區14個行政區的農漁牧業村姑，成立「村姑助選團」力挺，高喊「基層拚高層」、「陽光拚暗室」口號，陳筱諭說，在民進黨支持者普遍冷漠的此刻，能有許多人支持「年輕敢改革」的理念，讓她更有信心，因為支持她的鄉親，是她最大的靠山，並是全台灣最大的派系「改革浪潮系」。

陳筱諭說，有黨內政治前輩揶揄她只是市議員的助理，沒經驗、不專業，讓她很遺憾，但只有像她熱愛的民進黨，支持者才願意給年輕世代機會，而且黨內很多優秀的政治工作者，無論男女，都是助理出身，照樣出類拔萃。

對蔡英文總統被獨派大老逼退，陳筱諭以同為女性政治工作者立場為蔡英文叫屈，請總統繼續為台灣加油，陳筱諭說，有些政治前輩曾說「穿裙子的不適合當總統」，也有些人批評她「太年輕的女性不適合參選」。其實，他們只是歧視女性、不相信年輕人的改革決心罷了，他們以為，政治只是幾個人關起門來，搞黑箱做決策而已。

對於被批「密室政治」，郭國文第一時間就回應說，李俊毅顧慮黨內同志過度競爭，造成人民對民進黨的負面觀感才退選，他和李俊毅有認識多年的交情，且是公開拜會尋求支持，何來「密室政治」？

李俊毅也說，沒有密室政治，只要有心為民進黨的未來打拚，他的大門永遠為各位同志敞開，永遠不打烊，現在只有團結一心，一心為民，才能使民進黨浴火重生，贏得立委補選，迎回民心。

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