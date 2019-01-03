中評委意見相左 民進黨台南市議長選舉跑票案今未處置

2019-01-03 19:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中評會今召開會議，討論全國縣市議會正副議長選舉違紀案。據了解，黨內共13名違紀跑票的縣市議員中，僅有備受關注的台南市議長選舉跑票案，因中評委意見相左，經中評會主委蘇治芬裁決假投票後，沒有做出決議。對於自行退黨參選並當選台南市議長的郭信良，以及投票前宣布退黨的黨籍議員陳怡珍、周麗津、吳通龍，今都未被開除黨籍。

台南市議會正副議長選舉，民進黨議會黨團推出的邱莉莉、郭清華搭檔慘遭滑鐵盧。前任副議長郭信良以及黨籍議員陳怡珍、周麗津、吳通龍在投票前宣布退黨，郭信良並自行參選、經兩輪投票後當選議長。

全國縣市議會正副議長選舉於2018年12日25日投票。民進黨中評會12月12日已決議，直轄市暨縣市議員違反議會黨團決議正副議長選舉支持人選或一致性投票，跑票即開除黨籍。民進黨中常會12月26日並將位涉及違紀行為的議員移送中央評議委員會議處理。

據了解，中評會今處理其他縣市跑票案後，最後討論台南市正副議長跑票問題時。會中有中評委主張，為讓民進黨藉台南市長黃偉哲未來施政能順利運行，對於郭信良等人違紀案處置，應該先進行調查，也要先問過黃偉哲意見，暫緩討論，待下次中評會再處理，並有中評委主張應在新任黨主席上任後再行處置，不用再今日做決。

但會中也有中評委主張，應遵照黨紀進行討論處置。兩派意見不同，爭論不休，蘇治芬當場裁示假投票，決定是否繼續討論此案。除了蘇治芬未投票，其他10名中評委中，中評委陳大均、郭國文、陳坤榮、何美惠投下贊成票；中評委蔡易餘、詹晉鑒、林寶興則投下反對票，中評委賴惠員棄權。中評委蔡昌達、許木桂未出席。

據指出，今天中評會，郭信良等已聲明退黨的違紀議員未出席，但有準備聲明書，強調這次台南市議會議長選舉，人選產生過程，並不公平。

於今天會議沒做出開除決議，民進黨立委段宜康則在臉開砲表示，他建議民進黨中評會解散吧。他還點名蔡易餘，「今年如果黨提名你之後，有黨員違紀和你同區參選立委，請記得不可以祭出黨紀！」

對段宜康的說法，蘇治芬稍早也在臉書發文回應：「小段，你不用急，中評會不會打烊的，針對台南市共有五位議員，四位議員已在投票之前，聲明退黨了⋯我會下去調查並見見黃市長，因為黃市長是台南市的大家長，你，稍安勿躁。另外，今天中評會哪有表決。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/