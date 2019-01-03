小英要求正視「中華民國台灣」 郁慕明怒了：不配當總統

2019-01-03 20:30

［記者陳昀／台北報導］中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」40週年紀念會表態，定調「92共識」就是一個中國、提倡一國兩制等；新黨青年委員會晚間舉行座談會，再次發布「青年和統保台宣言」、支持「一國兩制」，新黨主席郁慕明批評，蔡英文總統說這是「中華民國台灣」，這句話大大錯誤，台灣是地名不是國名，蔡不配當中華民國總統。

新黨青年委員會今晚舉行「告台灣同胞書四十週年座談會」，再次發布「青年和統保台宣言」，主張台獨已是窮途末路、和統保台才是愛台、一國兩制增進幸福等，郁慕明、前金門縣副縣長吳成典、發言人王炳忠等人與會。

對於蔡總統要求正視「中華民國台灣」，郁慕明表示，這句話大大錯誤，台灣是地名不是國名，這樣的說法不符憲法，要別人正視中華民國就是大大笑話，民進黨主張台灣是主權獨立國家，都是在扭曲，不符真正歷史，「中華民國就是中國，但中國不是中華民國」。他還說，以太陽花的標準，現在應該要革命、討伐這些「叛國的人」，但他不會花這麼多力氣，這樣對台灣沒有貢獻。

王炳忠說，他在臉書發表對習近平「打開天窗說亮話」的肯定，並表示希望在自己這一代達到統一協商，卻引來年輕網友「集體崩潰」，他說，這也證明大陸影響力不容忽視。

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