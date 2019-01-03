國一銜接台74線工程首場公聽會 王義川沈智慧要求如期完工

2019-01-03 20:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國道一號增設銜接台74線系統交流道工程，去年12月通過行政院核定，預定於2023年底完工，今天在北屯舉行第1場公聽會，國民兩黨立委參選人都前往關心，王義川要求工程細部設計能在今年如期完成，不要拖延；沈智慧則在會中指台74線被徵收的地主仍有未收到補償金，也應盡早解決。

為解決國道1號大雅交流道周邊交通阻擁塞問題，國道一號增設銜接台74線交流道工程，在去年十一月通過環評、十二月通過中央審查，銜接路段會在國道1號豐原與大雅交流道之間172K處，增設南出、北入各2個閘道，以高架橋方式，沿著員寶圳銜接台74線，全長5公里，並保留原有的北屯二交流道。

高公局副總公程司呂文玉表示，該工程經費共46.09億，全額中央支付，其中12.5億為土地徵收經費，共徵收10.9公頃，大多在十四期重劃區內，預計在這2、3個月完成共4場公聽會，今年完成工程細部設計之後，盡速開工，施工區段會在台74線平面道路封閉部分車道，將分段施工，減少交通影響。

今天首場銜接工程公聽會，不少地主出席會議，針對徵收用地問題提出疑問，但多是十四期重劃區地主，因早已納入重劃，經現場釋疑後較無爭議，但之後公聽會將有非重劃區地主，恐面對拆遷等問題。

王義川前往公聽會關心工程進行，僅在台下仔細聆聽、未發言，他說，前市長胡志強時代任內爭取該工程，他上任後3次到環評會表達台中市迫切需求，現在希望細部設計能如期在今年完成「千萬不能拖」，路線、經費、徵收土地範圍不要再變，才能讓這項重要工程早日通車，解決台中市交通問題。

沈智慧則在會中發言指20多年前政府為開設台74線，要求徵收地主先簽土地使用同意書，但有些人一直沒收到補償金或徵收費，要求解決，或許有些土地納入14期重畫區，但要向地主解釋清楚，她也期盼銜接工程要如期完工；另國民黨市議員黃健豪則說，由於高工局強調銜接工程一定會等用地問題無疑才會施工，市府必須積極配合解決。

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