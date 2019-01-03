蔡英文對中國硬起來！ 館長大轉彎：有點喜歡我們總統

2019-01-03 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕對於中國領導人習近平昨（2）日發表觸及統一議題的談話，總統蔡英文當日下午親自回應，直言台灣絕對不會接受九二共識，也不會接受一國兩制。蔡英文強悍的回應也立刻被網友讚爆，連時常批評政府的網紅「館長」陳之漢，這次也大力稱讚總統的膽識，表示蔡英文「比男人還男人」。

蔡英文昨日回應習進平時，強調台灣不接受九二共識也不接受一國兩制，因為絕大多數台灣民意都堅決反對。蔡英文說，兩岸可以坐下來談，但前提是有4個必須：「中國必須正視中華民國台灣存在的事實」、「必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持」、「必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異」、「必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談」。

蔡英文正面回擊習近平的談話在網路上傳開後，網友狂讚她「有骨氣」，連先前對政府施政頗有微詞的館長也對蔡英文另眼相看，在臉書發文表示「這兩天我有點喜歡我們總統」，更讚她「比男人還男人」，短短兩句話，流露出濃厚的讚賞意味。

館長臉書文章下方也有不少網友留言，表示「不得不說這次的發言讓我真的有幾分欣賞！」、「終於硬起來了」、「第一次支持她」、「真的第一次覺得總統終於出現了」、「講出其他人都不敢講的」。

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