小英霸氣抗中國防豬瘟 網友感動：當初投你是對的！

2019-01-03 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國海漂到金門的死豬，今日被驗出非洲豬瘟病毒，總統蔡英文表示，身為國家領導人，面對內外艱難的環境，要繼續「顧民生、護民主、守主權」，「責任」永遠比「連任」更重要，讓網友大讚「當初投你是對的」。

蔡英文指出，農委會已立即採取管制措施，徹底消毒、監測周邊養豬場，並將暫停金門豬隻及其產品運輸到台灣本島14天，台灣會循兩岸防疫通報機制，通知對岸要求做好非洲豬瘟死豬屍體管控。

蔡英文提到，昨（2）日也在國安首長會議指示，要動員政府整體能量，用最嚴肅的態度來進行防疫工作；對於國家元首來說，自己一直在傾聽各方意見，也深刻反省執政的不足，「顧民生、護民主、守主權」就是我們執政的目標跟軸心。

網友看見蔡英文新年來，向中國喊話拒絕九二共識、一國兩制，面對國內歧見展現負責態度，還要防堵中國非洲豬瘟入侵台灣，均感動落淚，紛紛留言指出「硬起來就對了」、「小英總統加油，永遠支持你」、「放開手大膽做！挺你的」、「要對抗一群豬隊友跟邪惡勢力，真的很辛苦」、「不管啦，2020唯一支持就是你」、「幾年前很支持你，這幾天很喜歡你」。

蔡英文臉書全文

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