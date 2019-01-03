不在乎副主席沒了？周錫瑋先評獨派與蔡英文如「惡婆婆」

2019-01-03 19:58

〔記者何玉華／新北報導〕前台北縣長周錫瑋昨天傳出將擔任國民黨副主席，後來卻因為中常會沒有排入議程生變，周錫瑋今（3）日在臉書開直播，評論習近平發表的「告台灣同胞書」內容「相當軟」，還說「多數台灣人不會同意」總統蔡英文的回應，也提到他願意擔任副主席，是想作疼惜人民的事，「沒有（副主席）也沒關係」。

周錫瑋說，今天媒體對蔡英文與習近平的報導，就像一個小女孩碰上大巨人，而台獨大老與蔡英文的關係，就像一個惡婆婆對上一個小媳婦；周錫瑋形容蔡英文對習近平的回應，簡單說，就是她代表台灣獨立共和國，要談就是國跟國。周錫瑋說，蔡英文說的話，「大部分台灣人都不會同意」。相反的，周錫瑋認為習近平的話「講得非常軟」，只會對外來干預跟搞台獨的才會用武力。

除此之外，周錫瑋也提到，他要擔任副主席的事情出來後，他好像變成會卡別人位子的人；他也坦言有戲劇性的變化，原本的中常會議程取消了，沒有討論這個人事任命，他原本要開的記者會，也就取消了。

周錫瑋說，做不做副主席，他一點感覺也沒有，過去8年，他學到非常多人民生活、人民需要，他覺得台灣的政黨、政治人物都不接地氣，不瞭解人民的痛苦及需要；吳敦義找他，是希望讓大家對國民黨有一個信任，跟人民站在一起。

他決定要接副主席，出來做事，是要要作疼惜人民的事情，希望台灣政治注意到經濟衰退、兩岸關係惡化、科技落後、政黨惡鬥等，希望廢除掉落伍的法令、官僚風氣，副主席這個位子他根本不在乎，可以做事就做事，沒有也沒關係。

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