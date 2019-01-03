民進黨主席補選 卓榮泰催票：不管投誰都要出來投

2019-01-03 19:52

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨黨主席補選候選人卓榮泰今日到台中市，與黨員暨黨公職人員座談，他表示，若當選黨主席，首先面對的挑戰就是台北市及台中市立委補選，若台中市這一席能選上，基層士氣就會提升。

這場座談會為立法院副院長蔡其昌安排，他表示，這次黨主席選舉雖是補選，但對民進黨未來發展相當重要，要選一個能夠海納百川的人，卓榮泰的個性溫和但堅定，平時笑瞇瞇，但該堅定就堅定。另外，黨主席需要統合各方意見，卓榮泰適合領導民進黨未來發展。

卓榮泰則表示，他認為未來有3項任務，即「保護本土政權，保持國會優勢，實踐進步的價值」，只有保有政權及國會優勢，所有進步的理念與政策才能推動，否則都是空的。

卓榮泰也說，黨主席9日就任，就任後，民進黨最大考驗是27日舉行的台北市、台中市立委補選，台北市這一席無論如何要留住，而台中市這一席若能選上，士氣就會提升。

他表示，他若當選，就任後第1個行程就是到台北市黨部，第2個行程是到台中市黨部，整備選務、調動人員，將一切安排好，這是就任後18天必須交出的成績單。另外，3月16日還有彰化縣、台南市立委補選，台南要守住，彰化也要搶回來。

他也說，過去對黨的基本理念宣傳不夠，未來要深入基層，中央黨部與地方黨部要做好聯繫，地方聲音要很快到中央，很快處理與決定。去年11月24日選舉失敗後，經過這段時間，找出輸的原因，加以改革；另一方面，在大環境不好的時候，民進黨還是贏了6個縣市長，贏的經驗也要複製在其他縣市。

卓榮泰也呼籲黨員出來投票，他說，黨主席補選的投票率如果不高，媒體一定會說民進黨員在選舉失利後，意志消沉，這個黨已經沒有改革能力；如果投票率高，媒體會說基層對黨充滿希望，願意出來投票，所以不管投票給誰，一定要出來投票。

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