大新竹共好！林智堅遞橄欖枝 楊文科致謝爭取月中前會談

2019-01-03 20:58

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長楊文科獲悉新竹市長林智堅就大新竹的未來主動遞出橄欖枝， 希望就縣市的交通、環保、垃圾以及喝好水等問題跟他座談，楊文科表示「佩服」、「感謝」，進一步表達，這個座談會如果可以在本月中以前就登場，對大新竹未來的共好，會更好！

楊文科直言，就算林智堅沒有這樣善意的表態，為了去化竹北新豐區域垃圾場內暫置的垃圾問題，他也打算近期主動拜會對方。

苗栗增代燒量 竹東暫置垃圾拚半年去化

楊文科說，事實上，他今天才跟苗栗縣長徐耀昌談妥，竹南焚化爐在原本的60公噸每日代燒垃圾量之外，1天再增加40公噸的代燒量，幫新竹縣處理暫置在竹東垃圾場內約4000公噸的垃圾。

目前前述共識就等新竹縣府與苗栗縣府雙方簽約就可上路，新竹縣府計畫最慢用半年的時間，完全去化掉竹東垃圾場內暫置的垃圾，這也是他就任縣長後回應「我們要喝乾淨水行動聯盟」喝好水訴求的第一步。

比照前述模式，他也將爭取新竹市協助增加每日的代燒量，幫助竹北新豐垃圾場暫置的垃圾。所以，未來雙方正式座談時，這將是他很重要希望獲得林智堅協助的地方。

其次交通問題，縣府計畫要在竹北興隆路跟竹市千甲里之間新建一座橋梁，分流頭前溪南北兩岸的尖峰時間車潮。

至於竹北到竹科的塞車問題，在高鐵橋下連絡道延伸入竹科力行路工程全線暢通前，楊文科希望號誌的控管，縣市政府可以一起透過大數據的分析做連動，讓上班族走得更順暢。

而民眾對喝好水的期待，在原有的寶山跟寶二2座水庫之外，楊文科將提議新建「寶三」水庫以專供大新竹民生用水，並配合把取水口往上游遷移，縣府則針對頭前溪上游的五龍工業區等工廠拉專管到下游、近出海口處排放的可行性評估，希望這些都能獲得林智堅的支持。

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