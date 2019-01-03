金門海漂死豬感染非洲豬瘟 他怒轟：惡劣的中國！

2019-01-03 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月底在金門海邊發現的海漂死豬今天驗出非洲豬瘟病毒，農委會表示，按照風向和以往經驗判斷，這頭死豬應從中國漂流過來。對此，桃園市議員王浩宇怒轟，惡劣的中國，「這樣的國家，誰要跟他一家親！」

去年底金門縣金沙鎮田浦岸際發現一頭漂流上岸的死亡豬隻，經金門縣動物防疫所採樣，送往農委會家畜衛生試驗所檢驗，家畜所今天表示，檢驗結果確認為陽性，驗出非洲豬瘟病毒；農委會則研判，依照金門縣風向和以往經驗，該頭豬隻應從中國漂流過來。

對此，王浩宇在臉書表示，從去年8月爆發非洲豬瘟疫情以來，中國不但不跟台灣通報疫情，讓台灣無法掌握疫情狀況，常常是看報紙才知道，更惡劣的是連病毒株樣本都不提供，讓台灣連檢測的機會都沒有；而台灣現有的非洲豬瘟病毒樣本，都是輾轉從美日等國家要來的，中間因此出現幾個禮拜的防疫漏洞，造成很大的防疫風險。

王浩宇強調，中國隱匿疫情已經不是第一次，過去口蹄疫、SARS、禽流感爆發時，就因為中國的疫情的隱匿，造成台灣重大的經濟損失，甚至有很多同胞失去生命。

他更痛批，這樣的國家，誰要跟他一家親！

農委會防檢局今宣布，明天起2週內，只要從金門攜帶豬肉製品來台，無論生熟豬肉品都不能攜入到台灣本島，違者將以違反動物傳染病防治條例第28條，開罰5萬元至100萬元！

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