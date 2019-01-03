未處分台南跑票議員 段宜康嗆：中評會解散吧

2019-01-03 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨中評會3日下午開會，討論日前縣市議長選舉跑票、退黨、投錯票的處分狀況，不過針對台南市議員集體退黨、支持前副議長郭信良一案，中評會最後未做出決議，讓立委段宜康稍早在臉書上砲轟：「我建議民進黨中評會解散吧！不然就明白告訴大家，違紀參選沒關係，黨的提名制度已名存實亡！」

據了解，這次正副議長選舉跑票的包括當選台南市議長的郭信良、台南市議員陳怡珍、周麗津、吳通龍，另外包括花蓮縣議員施金樹，5人都已聲明退黨。段宜康在文中指出，中評會對這種明確的違紀行為，除了開除黨籍，沒有第二個可能，「誰知中評會主委蘇治芬，真的像魔術師一樣，在交付表決4：3贊成開除跑票議員黨籍之後，居然可以裁示投票結果不處理！」

段宜康批評郭信良等人，若不跑票去和國民黨合作，現任台南議長還會是民進黨籍。另外他也說：「正副議長投票前，中執會不是才通過跑票一律開除黨籍的決議？（郭信良）現在為了個人利益就揪眾退黨，還把責任都推到別人身上！」他更強調，「連『英系』中評委都反對開除違紀跑票的人，是告訴大家日後可以比照辦理？或是陳亭妃帶著郭信良去向蔡總統撒嬌，證明還是有用？」

此文一出，有網友表示支持「這樣想就對了」、「中評會真是丟人現眼」、「不因人廢言他講的有幾分道理」；不過也有人認為「出來吞曲棍球啊」、「新潮流要不要自己創立一個黨比較快」、「讓民進黨倒楣、最該退黨的不就是這一位嗎」、「滿腦子派系，字裡行間都是故意。別裝什麼正派，噁心」。

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