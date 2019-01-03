中市議會民進黨團新任幹部交接 將嚴格監督市政

2019-01-03 19:36

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會民進黨團今日舉行幹部交接典禮，總召集人由李天生蟬連，副總召集人為邱素貞、幹事長周永鴻、書記長黃守達，民進黨主席補選候選人卓榮泰特別出席交接典禮。李天生強調，會嚴格監督市府預算及施政；卓榮泰則說，民進黨議員對市民的競選承諾不會改變，

台中市長選舉後，民進黨從執政黨變成在野黨，李天生表示，民進黨團將追求府會和諧，不過「監督力量不會減少」，會嚴格監督市府預算及施政，一切以市民福祉為優先。

卓榮泰致詞時表示，台中市雖然換黨執政，不過，民進黨議員對市民的競選承諾不會改變，市府新任局處長應該延續過去好的政策，必要時也可更新檢討，民進黨議員將監督市府施政，並以服務市民為先，同時期許未來府會和諧，順利推動市政，如果地方做好，中央就會省力很多。

另外，副議長顏莉敏、副市長陳子敬也出席交接典禮，顏莉敏說，希望未來議事運作順暢、府會和諧，共同達成市民的期待：至於市府預算、市政業務，市府首長應該隨時向議員說清楚，並讓市民充分瞭解。陳子敬則強調，市府團隊將會全力以赴，為市民打造福祉。

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