獨派大老籲小英別連任 林濁水：超級大地震

2019-01-03 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕今天總統府資政吳澧培等獨派大老發公開信，呼籲總統蔡英文放棄連任，引來不少輿論聲浪。民進黨大老林濁水認為這是「超級大地震」，他更表示蔡英文選2020必敗，有何逼宮可言？

綜合報導指出，吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師與中研院前院長李遠哲等4位獨派大老，今呼籲蔡英文2020不要競選連任，此舉被外界質疑是「逼宮」。不過林濁水卻直言，逼宮是封建時代用語，而且邏輯不通，逼宮必須要2020總統是蔡英文的，把蔡逼下去換成人來當，「2020的總統蔡英文必敗，有什麼逼宮可言？」

林濁水表示，吳澧培等人長期支持民進黨與本土政權，立場毋庸置疑，他們點出蔡英文競選連任一定會落選是婦孺皆知。他認為民進黨當權派還需要這幾位老人家出來提醒，這很悲哀。

林濁水認為，假如蔡英文堅持要參選到底，就是將國會多數和執政權拱手讓人，他更預測立委席次可能是個位數。他因此也建議蔡英文放棄連任，若是其他人參選，至少國會席次上有比較像樣的收穫，進一步總統得票也更有競爭力。

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