四大老籲蔡英文退選 翁章梁：2018敗選和2020不能類比

2019-01-03 17:34

〔記者林宜樟／嘉義報導〕總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明與中研院前院長李遠哲等4名親綠大老以公開信呼籲總統蔡英文不要競選連任，民進黨籍嘉義縣長翁章梁指出，2018地方選舉敗選是公共政策影響百姓，2020年總統大選涉及國家主權和定位，情境不同也不能類比，民眾的選擇也不會一樣。

翁章梁說，2018地方選舉民進黨敗選，檢討原因是因公共政策影響百姓生活，2020年總統大選涉及國家主權及定位問題，兩個選舉情境不同，最近而且中國國家主席習近平對台灣的言論引起台灣人反彈，因此不能把地方選舉敗選跟總統大選情境類比。

他說，蔡英文總統過去被北京學者形容是「最厲害的敵人」，包括對中國的思考，對美日的合縱連橫，都受到國際肯定，在處理兩岸、外交事務、維護國家主權和堅定民主自由議題上，可以說是台灣對抗中國的「最佳守門員」。

翁章梁說，民進黨面對總統選舉最重要的是團結，一起一致對外才是最重要的，2018年敗選要檢討，要修正，但2020年選舉情境不同，總統大選攸關台灣未來走向及主權的選舉，對民眾的選擇來說也會有很大的不同。

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