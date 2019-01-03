馬英九怪小英升高兩岸衝突 綠委斥：與習近平一鼻孔出氣

2019-01-03 17:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對中國國家主席習近平昨日統戰談話，總統蔡英文強調絕不接受「一國兩制」，前總統馬英九今日接受廣播節目訪問表示，蔡英文的態度只會讓兩岸衝突升高；對此，民進黨立委賴瑞隆痛批，馬英九不要再自欺欺人，唱和習近平的談話，與中國同一鼻孔出氣逼台灣人接受一個中國、一國兩制的九二共識，馬應深切反省檢討，過去錯誤的九二共識主張，將台灣帶往香港化。

馬英九在廣播節目談及，不接受九二共識「這蠻奇怪」，九二共識不是中共壓迫台灣的東西，而是前總統李登輝當政與中國談出來的結果，也符合「憲法增修條文」與「兩岸人民關係條例」，對台灣只有好處沒有壞處，不清楚為何至今蔡英文還要堅持拒絕九二共識。

「馬應徹底檢討！」民進黨立委賴瑞隆表示，從習近平昨日談話可看出，九二共識就是一個中國，等於一國兩制，馬英九所主張的九二共識，只是讓台灣的路越走越窄，九二共識已變成一國兩制，只會讓台灣走向香港化。

賴瑞隆指出，這是台灣最大的危機，馬英九不僅沒有檢討自己的九二共識，還在與習近平唱和，繼續欺騙台灣人民。

賴瑞隆提及，台灣人民反對一國兩制，更不願意走像香港化，馬英九沒有站出來譴責習近平，反倒唱和，把整件事指責成蔡英文的錯，「根本是嚴重的錯置」。

賴瑞隆分析，馬英九過去一連串錯誤行為，導致台灣陷入現在的困境，「馬英九不思檢討，反而還來檢討現在總統，這是大家沒有辦法接受的」。

賴瑞隆強調，民眾應該認清九二共識就是一個中國，九二共識就是一國兩制，這些習近平都已經講得非常清楚，若真繼續往那方向走，台灣就是步入香港化，自由民主機制全部都會失去。

「馬英九不要再自欺欺人了！」賴瑞隆痛批，不要整天再跟中國唱和，這對台灣的未來非常危險，馬應該深切反省檢討，不該與中國同一鼻孔出氣，一再傷害台灣的自由民主。

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