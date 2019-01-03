嘲笑白冰冰代言高市？丁允恭：建言不該被簡化成攻擊

2019-01-03 16:47

〔記者李欣芳／台北報導〕藝人白冰冰獲高雄市政府邀請，今年1月代言行銷高雄，行政院副發言人、高雄市新聞局前局長丁允恭日前在臉書貼文「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，引爆網友論戰。丁允恭今天下午受訪表示，大家可以看他的留言，他只是針對城市行銷提出看法，也不認為這是在破壞中央與地方的合作，「彼此增加討論都是好事」。

丁允恭強調，為城市行銷提出意見與建言，不應該被簡化成對誰的攻擊，尤其是對本土藝人的攻擊，「在我的文字裡也沒有這樣的含意」。

丁允恭日前在臉書貼文後，現任高市觀光局長潘恆旭回批丁是「菁英傲慢」，白冰冰也嗆丁是「賤人閉嘴」。事件延燒1天後，丁允恭今天稍早更新LINE大頭貼，把「賤人」兩個字壓在自己的臉上。

丁允恭說，昨天事件過後有些朋友消遣他，所以就想換張相片讓大家笑笑，被白冰冰罵賤人一事，他不予置評，不過，丁說，對於每人的發言，尊重他們的發言，但如果能夠有比較實質的討論，有建設性的批評會更感激。

對於在臉書貼上白冰冰的照片，以及用語引發歧視或嘲笑等爭議，丁允恭說，他認為「（照片）應該還在合理使用範圍內」，但如果讓白冰冰感到不舒服，「我表示歉意」，「但我認為，去為城市代言是不是適宜，以及內容、方式等，都是可以討論的」。

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