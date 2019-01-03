親綠大老籲總統別連任 吳釗燮：外交努力不因干擾停止

2019-01-03 17:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統府資政吳澧培等4位親綠營大老，今天發表公開信，呼籲蔡總統不要競選連任。外交部長吳釗燮正好是4位大老之中吳澧培的姪子，外交部發言人李憲章今天轉述，吳釗燮有注意到幾位「老前輩」的聲明，對其觀點沒有評論；不過也補充，面對外交壓力，吳釗燮很賣力激發年輕外交官鬥志，這些努力不會因中國打壓或其他干擾停止。

總統府前資政彭明敏、總統府資政吳澧培、高俊明牧師與中研院前院長李遠哲今天登報「致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任」，提出要求蔡總統放棄連任、交出行政權並退居二線2大訴求。

對此，蔡總統於早上10點多在臉書發文說，「我知道有幾位老前輩寫信給我，不過這個時刻，向世界表達台灣人的心聲更重要」。

外交部發言人李憲章今天轉述，吳釗燮對此表示，已注意到幾位老前輩的聲明，對他們的觀點，沒評論。

李憲章轉述，吳釗燮表示，在外交部的重點工作之一，就是努力推動台灣和美日歐盟等理念相近國家的關係，也很高興有了一些成果。為了面對外交上無所不在的壓力，吳釗燮很賣力激發年輕外交官員的戰鬥力和戰鬥意志，也希望吸引台灣年輕人對外交工作的支持，這些努力不會因爲中國打壓或其他干擾而停止。

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