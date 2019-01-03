侯友宜：放下意識形態拚經濟 人民擺第一

2019-01-03 16:18

〔記者何玉華／新北報導〕總統蔡英文回應中國領導人習近平「九二共識」、「一國兩制」的說法，強調台灣絕不會接受一國兩制，新北市長侯友宜表示，任何領導人，要把人民所要擺在第一，那就是放下政治意識形態，好好拚經濟，讓人民過好日子。

侯友宜說，他不喜歡談政治的意識形態，那個要放兩邊，先把人民經濟拚起來，讓人民過快樂富裕的好生活、安居樂業；努力營造兩岸和平、往前走的發展力量，更重要的是促進經濟發展、繁榮，心中念茲在茲要有人民，任何當領導的人，要把人民把第一，拚經濟讓人民過好生活，其他都不是要想的。

對於習近平大篇幅強調的「一國兩制」，侯友宜表示，以他一個城市首長的思考角度，就是要積極地做好兩岸交流，讓彼此因為信賴建立起友誼的橋樑，大家越來越了解、越來越信賴，走得越順暢。

侯友宜說，他當副市長時，多次到中國交流，未來會積極推動城市交流、敞開心胸、更緊密的在一起，為兩岸創造更多的了解、融合、經濟的發展；只要對新北市民有利，不只有兩岸，國際間的任何一個城市都可以往來。

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