外交部嗆中國迫統愚蠢 網友讚爆：新的一年砲火全開！

2019-01-03 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨（2）日在《告台灣同胞書》40週年紀念會發表演說，定調「九二共識」就是一個中國、提倡一國兩制等；總統蔡英文隨即反駁，台灣絕不接受「九二共識」與一國兩制。外交部也在推特PO文，嗆強迫統一是愚蠢的，只有台灣2300萬人能決定自己的前途。

習近平2日在北京人民大會堂發表演說，提出「習五條」談論兩岸統一，倡議一國兩制的台灣方案，提出政治協商，定義「九二共識」等；蔡總統則反駁回應，強調台灣不接受九二共識、不接受一國兩制，並重申「4個必須」。

外交部也在推特用英文強調，「強迫統一是一種愚蠢的行為，台灣是個自由民主的國家，人權受到保護。只有2300萬人民才能決定自己的命運。中國的領導者必須加入國際社會並尊重這項現實。」

對此，長期關注台灣國際議題的臉書粉專「Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站」發文表示，「外交部在推特上發表的聲明，用詞就超級犀利：強迫統一是一種愚蠢的行為。Forced unification is a folly」，盛讚「魔法部新年火力全開，大家以為外館沒在做事其實超忙。」

許多網友也在文章下方留言，「終於有人發現外交部Twitter跟自走砲一樣強了嗎！」、「我覺得新的一年總統跟外交部，可能都撿到槍了。」、「超狂！！！上頭帶頭衝就是不一樣！」、「軟了好幾年，現在終於硬起來了 讚喔」、「衝吧！不要再搞什麼溫文儒雅了。軟弱只會讓中國軟土深掘！」、「新的一年砲火全開！」。

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