小英回擊習近平 陳其邁力挺：台灣共識就是反對一國兩制

2019-01-03 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨（2）日在《告台灣同胞書》40週年紀念會發表演說，定調「九二共識」就是一個中國、提倡一國兩制等；總統蔡英文隨即反駁，台灣絕不接受「九二共識」與一國兩制。前立委陳其邁也在臉書分享蔡英文的貼文強調：「台灣共識就是反對一國兩制！」

「台灣共識：反對一國兩制。」陳其邁以此為題在臉書表示，台灣的主權屬於全體國民，台灣的前途由台灣2300萬人民來決定，這是絕大多數台灣人民的想法，「中國以武力犯台威嚇台灣的民主，只會讓兩岸漸行漸遠，更不用談什麼心靈契合。」

陳其邁提到，習近平已經講的夠直白，在中國所定義的「九二共識」就是「一國兩制」，完全打臉國民黨的一中各表。他說，在「一國」的原則下，只剩中華人民共和國，換句話說「一國兩制」就是中華民國不存在，這是「片面改變台海現狀」，就是消滅中華民國。

陳其邁指出，台灣作為民主國家，兩岸關係必須是建立在蔡總統所提的「四個必須」來進行，也就是說任何協商都必須有民意授權及監督下進行，絕不容許任何的政黨或個人與中國進行買辦式的黑箱協議，這是台灣人民絕對無法接受的。他更強調，「一個團結的台灣，反對一國兩制，這就是台灣共識！」

陳其邁臉書貼文：

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