談習近平一國兩制 賴清德：根本心戰喊話

2019-01-03 16:01

［記者林敬倫／宜蘭報導］行政院長賴清德今下午來到宜蘭，被問到對中國領導人習近平昨於「告台灣同胞書」發表40週年紀念會的談話有何看法，他表示，習近平的說法，根本是在對台灣心戰喊話，存有幻想的人應該覺醒，不要以為兩岸一家親可以謀求經濟利益而不喪失主權，更不要自我定義九二共識，有一中各表空間，習近平的九二共識，是一中原則，並導向統一與一國兩制。

賴清德說，習近平昨天談話，內容充滿許多矛盾，聲稱和平，卻不放棄武力攻台，聲稱求同存異，卻又只有統一一途，聲稱尊重台灣人民意識，可是卻又不尊重台灣人民選擇，只有一國兩制，不管是統一或一國兩制，跟目前廣大台灣民意，通通都是違背的，不會得到台灣人民的支持。

賴清德說，習近平高調承諾，如果統一及一國兩制後，會維護台灣人民目前的生活方式，但如果對照香港的情況，這些承諾，充滿了矛盾與諷刺，他也希望，全國民眾能夠經由習近平的談話能夠覺醒，所謂九二共識，或者兩岸一家親也罷，其實通通都是統一，都是導向一國兩制，沒有其它的空間。

賴清德呼籲，台灣人民必須要對自己有自信，必須要團結面對，在這種狀況下，千萬不要有任何的幻想，自欺欺人，認為兩岸一家親可以謀求經濟利益，而不喪失主權，更不要自我定義九二共識，有一中各表空間，從習近平的談話，可以聽得清清楚楚，所謂九二共識，就是一中原則，導向統一、一國兩制，沒有其它的模糊空間，存有幻想的人應該覺醒，台灣只有走自己的路，團結才有未來。

談到獨派大老呼籲總統蔡英文不要再選2020，賴清德說，台灣現階段內憂外患，這個時候大家應該要一起凝聚國人的力量，團結一致，這點才是最重要的。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/