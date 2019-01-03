游盈隆：蔡英文若贏得總統黨內初選會全力抬轎

2019-01-03 16:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、前中研院院長李遠哲4名獨派大老今天發出公開信，請總統蔡英文放棄連任。民進黨主席候選人游盈隆今與媒體茶敘時表示，若他當選黨主席，2020年總統大選，蔡英文經過黨內開放登記並贏得黨內初選，他會站在黨的最大利益下全力輔選，全力抬轎，希望可以獲得連任，「雖然我們知道那一定是艱困的任務。」

被問到是否會勸行政院長賴清德角逐2020總統大選黨內初選？游盈隆說，站在黨的利益和台灣利益考量，黨應該要推出最強棒、民意支持度最高、最可能贏得總統選舉的候選人。如果賴清德沒有這些想法，勉強賴清德也是不好事。賴清德是很忠厚的台灣政治人物，行政院長也是總統部屬，當總統強烈表達連任意願，作為部屬恐怕也沒有表達參選意願的空間。

對於4名大老於媒體刊登公開信，請蔡總統放棄連任，交出行政權並退居二線，游盈隆認為，大老們的呼籲勢出自憂心，蔡總統在選後動作和回應，讓他們感到沒有真正反省檢討，也對蔡總統連任機率低表達憂心。大老們認為，蔡總統沒有在敗選危機後，讓社會感覺她做了成功的危機處理，從這角度來說，大老們的憂心絕對有道理，「大老們的感覺和心情和我很像」。

游盈隆說，他作為黨主席候選人，與4名大老的主張仍有基本不同，4名大老認為蔡總統要交出行政權、退選等，他不做這樣主張。蔡總統要尋求連任高度困難，但並非她沒有尋求連任的權利，作為黨主席，也不該說任何人沒有競選總統的權利。

對於民進黨主席候選人卓榮泰今於台中受訪，被問到4位大老呼籲，表示地方或中央選舉失利後更應該團結對外，游盈隆表示，「團結」論是最糟糕迂腐、不負責任的說法，誰闖出的禍誰要負責，而不是呼喊「團結」。若團結只是要大老閉嘴、要大家都不要說話，這樣的想法非常封建、威權、沒有建設性。

至於4名大老動作是否為「逼退」蔡總統？游盈隆說，逼退是一個形容詞，是否是逼退，不同人看到這些呼籲可能會有不同感覺。這些大老都是功在台灣的人，對大老的憂慮，蔡總統應該想一想、聽一聽，不要看都不看。

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