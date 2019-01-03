金門現非洲豬瘟！ 他早說金門是防疫破口...

2019-01-03 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕去年12月31日金門海邊出現一隻死豬，今（3）日經農委會家畜所檢驗，初步確認驗出非洲豬瘟病毒，農委會將於下午5點半召開記者會說明。而早在去年12月24日，時代力量立委黃國昌就爆料，金門的防疫犬只有3隻，質疑防檢能量是否足夠。對此，農委會當時稱今年將動用第二預備金增加規劃，讓黃國昌相當憤怒。

金門沙鎮田埔岸際海邊於去年12月31日出現死豬，當日採樣後豬屍立即火化，而今日檢驗結果確認為陽性，驗出非洲豬瘟病毒。而農委會日前指出，如果發現有非洲豬瘟病毒，將全面檢查金門養豬場。金門約有1萬頭豬隻，一旦檢查時出現異狀，都會請獸醫師採樣送驗。

然而，黃國昌早在去年12月24日就召開記者會爆料，自己接獲金門第一線同仁的陳情，稱目前金門有大量旅客入境，但「護國神犬」米格魯防疫犬竟只有3隻，而且每班只有1隻可以休息，質疑防檢能量是否足夠。

對此，農委會防疫檢疫局副局長高黃霖表示，針對檢疫犬組不夠問題，明年將動用第二預備金增加規劃，但得搭配育犬員，會針對國內機場需求作通盤檢討。而此話一出立刻遭到黃國昌打臉，認為若人犬數量不足，為何農委會不及早作規劃，「第二預備金是拿來這樣用的喔？」

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