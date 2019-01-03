游盈隆：蔡政府「維持現狀」 非民進黨核心價值

2019-01-03 16:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕中國領導人習近平昨天（2日）發表對台談話，總統蔡英文召開記者會回應說，台灣絕不會接受一國兩制，絕大多數台灣民意也堅決反對，這也是台灣共識。對此，民進黨主席候選人游盈隆今天與媒體茶敘時指出，蔡政府過去兩年半嚴守維持現狀的防線，多是守勢、沒有攻勢，越來越多人不滿政府兩岸作為。蔡政府「維持現狀」兩岸政策，並非民進黨的核心價值。

游盈隆說，如果「維持現狀」是政策上階段性的必要，對民進黨來說是無奈地接受，而不是衷心追求的價值和終極目標。民進黨有更神聖的目標要追求，詳細記載在民進黨的台獨黨綱、台灣前途決議文、正常國家決議文內。

游盈隆指出，蔡政府過去兩年半嚴守維持現狀的防線，沒有太多攻勢。長期下來，社會認為政府處於挨打的狀況，在被挨打時才會回應。從越來越多人不滿政府兩岸作為來看，這樣的作為不是不好，但是不足。

游盈隆認為，兩岸關係最重要就是怕戰爭。他相信，民主和平論是長期以來研究國際關係、民主學者們相信的重點，「民主的國家之間是不打仗的」，從民主和平論看兩岸關係，事實上可以採取「反守為攻」的一系列的行動。台灣已是民主國家，對岸是不民主、極權、獨裁的國家，因此埋伏戰爭因素，以此角度，台灣作為華人世界的民主典範，可以站上道德高地，應對中國民主化大聲疾呼，對中國民主、自由、人權表達關懷，甚至積極跟中國民間社會進行對話，讓中國民主化是根本上解決台海戰爭的釜底抽薪的辦法。

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