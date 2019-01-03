國台辦謾罵蔡總統 陸委會回擊：規避台灣人不接受「一國兩制」

2019-01-03 15:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦今天直接點名批判蔡英文總統，批評蔡總統大放厥詞，赤裸裸地宣示其兩國論分裂立場。陸委會回擊，國台辦企圖以謾罵我國家領導人，規避蔡總統客觀指出台灣人民不接受「一國兩制」的事實。

陸委會強調，台灣人民從不接受「一國兩制」。國台辦發言人的應詢稿再次證明我們所擔憂的嚴肅問題，亦即中共定義的「九二共識」就是邁向統一後的「一國兩制」；而政府和朝野政黨「拼民生、護民主、守主權」，一起打造中華民國未來的共同努力都被北京當局視為「兩國論」，此舉只證明北京當局無法面對中華民國仍然存在的客觀事實，更證明其欲以「一國兩制」消滅中華民國的野心。

陸委會指出，堅持中華民國主權是台灣社會的共識。蔡總統提出的「4個必須」、「3個防護網」，是守護台灣的重要保障。中共對台侵犯主權的進程已擺在眼前，其領導人談話更強調不放棄武力犯臺，絲毫不尊重台灣2300萬人民的感受與選擇。中共此種昭告天下、強逼台灣接受的單邊、霸道行徑，我們絕不會妥協。誰在破壞台海和平穩定？誰在剝奪台灣人民利益？誰在傷害台灣人民情感？台灣人民都已經聽到、看到！

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