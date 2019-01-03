傳被李遠哲拿去轟總統 管碧玲：心中沒有委屈

2019-01-03 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕獨派大老彭明敏、吳澧培、李遠哲與高俊明等人，今登報要求總統蔡英文放棄連任、交出行政權及退居二線。隨後又有媒體爆料，李遠哲元旦曾與蔡會面，並抨擊蔡找葉俊榮當教育部長，而非民進黨立委管碧玲是錯的。對此，管碧玲今下午也在臉書粉專「管碧玲 （kuanbiling）」撰寫短文回應「心中沒有委屈」。

今天下午1時35分，管碧玲曾撰文表示，「此時此刻，炮口對內，再怎麼說都大錯特錯」！約1.5小時後，管再貼出另一篇動態文指出，她沒有個人利益，「心中沒有委屈」，並自述一心一意只有選民託付與國家前途。

管碧玲也在文末二度喊話，「此時此刻，我們真的要把炮口對準習近平」。

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