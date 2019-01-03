換將後首場大巨蛋都審會 市府、遠雄談笑風生

2019-01-03 15:58

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北大巨蛋4度到台北市都市設計審議會闖關，市府與遠雄多項議題均達成協議，包括之前卡關的容留人數、交通計畫，都審會都積極為遠雄提出解方，如容留人數及交通計畫，市府都同意可脫勾處理。而雙方糾結的電腦模擬人數，市府也快速敲定數值，並交由遠雄模擬下次會議討論，遠雄代表也針對模擬參數與市府討價還價，多次表示「做不到」、「無從參考」要求市府調整，遠雄方建築師羅興華也在會中與委員談笑風生，也笑說就算取最嚴格的數字也沒問題。

該場是黃景茂接任都發局長後首場都審會，會議氣氛明顯和善。遠雄代表屢次跟都審委員對話時哈哈大笑，甚至操作會議進行，要求委員配合投票，而面對遠雄提出條件，委員大多數均幫忙想方解套或緩頰，為遠雄爭取更多談判空間，過去多次被傳出因大巨蛋案逼走林洲民的市長室辦公室主任李文宗也親自到都審會「督軍」。

市府過去堅持環評引進人數為59833人，而都審模擬人數應為59833+X人，若遠雄提出模擬人超過59833人，則須環境評估審議會提出變更。然而當今天會中討論認為兩個數值應該分別討論時，過去放話「如果未來營運時建築內人數超過就要開罰」的環保局副局長蔡令儀均沉默不語，既使松菸公園催生聯盟召集人游藝到會中表達抗議時，蔡也毫無反應，黃景茂則繼續回歸討論電腦模擬參數，不予理會。

記者會後上前訪問蔡令儀是否環評引進人數與模擬人數仍有關聯，蔡回應，59833人是依照「環境影響評估法」，營運人數就是按照這個數字管制，而今天都審會討論的是電腦模擬人數規模模擬，這是兩回事。

然而黃景茂則與環保局不同調，堅持市府過去強調的都審電腦模擬人數與環評引進人數相關，認為遠雄最後考量未來營運，電腦模擬參數假設採用7萬人，與環評引進人數59833人有差異時，就必須要提出環境差異分析或是重送環評。

另外，交通方面，遠雄認為應該將57輛大客車停放在松菸北側倉庫，但委員則要求防災避難及交通影響範圍應一致，因此11月會議要求遠雄做出選擇，最後遠雄提出擴大將松菸園區納入全區討論防災。

最後，都審會經過4小時討論後，決議交通方案應優先以大巨蛋L型基地做評估，假使真的有窒礙難行情形，就「勉強同意」遠雄脫鉤，防災避難用大巨蛋基地，交通則准遠雄用全區檢討。

而對於11月會議結論，要求若遠雄要全區檢討，則須要把台北機廠也納入交通評估，但遠雄頻頻說沒辦法取得台北機廠規劃，表示無從計算，甚至現場要求委員現場表決要不要把台北機廠納入評估。黃景茂也指示都發局與文化部協商，協助遠雄提出參考規劃，委員王俊雄也說自己與台北機廠規劃單位很熟，「我可以幫忙」

對於市府、都審會委員是否有責任跟義務幫遠雄取得台北機廠未來規劃，黃景茂受訪澄清，應該要由遠雄自行設法取得。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/