吸引台商回流拚經濟 侯友宜赴政院爭取資源

2019-01-03 15:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天（3日）出席行政院會，針對中美貿易影響，台商回流且土地需求殷切問題，建議中央擴大適用「都市型工業區更新立體化發展方案」，將新北市三重、新店、中和、汐止等都市計畫工業區納入，以利招商。對此，行政院長賴清德指示經濟部運用前瞻基礎建設經費予以補助。

侯友宜指出，調查顯示，有3分之2的台商都想留在北部，為解決需地問題，懇請中央擴大適用「都市型工業區更新立體化發展方案」，納入新北市三重、新店、中和、汐止等發展成熟穩定、公共設施完備的工業區，加速台商回流，提高新北市府招商誘因。

賴清德認同表示，「這很重要，要台商回來就要給他草」，他指示前瞻基礎建設計畫補助各地方政府興建平價產業園區，並請經濟部補助新北市提出的都市計畫工業區，協助新北吸引台商回流，讓在台企業加碼投資台灣。

另外，侯友宜建議，希望與中央合作，打造以電動汽車、電動機車與自行車為運具，從北海岸延伸到東北角的綠能低碳觀光路線，並結合基隆碼頭遊艇旅遊，促進北部觀光產業發展。

賴清德也指示，請交通部與觀光局提供協助，並聯繫新北市討論。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/