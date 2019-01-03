嘉有戴冰！嘉義縣議員戴光宗女兒神似韓冰

2019-01-03 15:06

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕高雄市長韓國瑜大女兒韓冰在市長選舉時出足鋒頭，帶動一股「韓冰熱潮」，嘉義縣戴光宗就讀大一的女兒神韻與韓冰幾分相似，嘉義縣議會秘書長黃尚文說「高雄有韓冰，嘉義也有戴冰」，前嘉義縣副縣長、高雄市農業局長吳芳銘則笑說要帶「戴冰」去高雄PK韓冰。

戴光宗指出，「韓冰風潮」當時，因為自己和家人都忙著選舉事宜，沒有多餘的時間去關切其他縣市的選舉，雖然知道韓國瑜的女兒韓冰紅透半片天，但沒想到自己的女兒與她有幾分神似，直到有一天秘書長前來總部打氣加油時看到，直說這是嘉義版「戴冰」，才上網搜尋比對，確實有些相似處。

黃尚文說，韓冰出社會工作多年，穿著打扮入時，戴議員的女兒仍像個村姑型，雖然類型不同，但神韻接近。

吳芳銘也表示，戴光宗的女兒雖然素顏，但看得出是個美人模樣，如果裝扮一下，光環足以媲美韓冰。

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