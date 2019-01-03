批「習五條」鴨霸 獨派學者：台灣人不是中國人

2019-01-03 14:56

〔記者蔡文居／台南報導〕中共中央總書記習近平昨天發表對台講話，提出「習五條」對台主張，前中興大學副教授沈建德、民進黨台南市議員李啟維及前市議員李文正等獨派人士今天下午在台南市議會召開記者會，痛批「習五條」根本就是鴨霸、欺負台灣人。

沈建德強調，台灣不是中國的一部分，台灣人也不是中國人，他發現政府相關單位回應「習五條」，並未提到這個重點。

沈建德表示，習的對台講話，小英總統回應僅說不接受「九二共識」及「一國兩制」。但習的談話，不僅沒有「一中各表」，也提到台灣是中國的一部分，台灣人是中國人。但是小英、政府及台灣各政黨人士的回應卻都未對此表達抗議，那就代表接受。如果接受習所謂「台灣是中國的一部分，台灣人是中國人」的話，那台灣又如何跟國際社會來抗議？

沈建德說，台灣並不是中國的一部分，台灣人也不是中國人，最近林媽利醫師的血液研究報告已證明中國人在台灣的血統只佔14％，那台灣人怎會是中國人？

李啟維、李文正則表示，自古台灣就不屬於中國，中國一再以「九二共識」為由要拚吞台灣，然而台灣並不屬於中國，台灣跟中國是完全沒有隸屬關係的，對於習五條及中國的鴨霸，一再出言恫嚇、要拚吞台灣，他們要表達嚴正抗議，而台灣人民也絕對無法接受。

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