柯P當年一句話...馬英九聽了後自認「沒辦法了解他」

2019-01-03 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今日接受廣播節目專訪，過程中談到與台北市長柯文哲的互動經驗，他說兩人第一次接觸時，柯P不願跟他握手，事後還對外說了一些無厘頭的發言，馬坦言「沒有辦法了解這個人」，自然也沒有較深入的認識。

馬英九提到，先前他完全不認識柯P是誰，直到柯2014年選上台北市長後，兩人在2015年總統府元旦升旗典禮時見面。馬說，當時他和台下貴賓一一握手致意，但柯P不願和他握手，右手緊抓著國旗，馬只好「包著他的手握了一下」。

馬接著說，柯P後來向媒體表示自己的手是「回春之手」，馬的手是「死亡之手」，讓他覺得「怎麼會有這麼無厘頭的發言」，因此再也沒有和他接觸，因為「沒有辦法了解這個人」。

柯文哲2015年甫當選台北市長，一舉一動皆是外界關注焦點，當時在元旦升旗時被問到與馬英九互動冷淡，柯P打趣地說，「在想死亡之握跟我的回春之手，誰比較厲害？」但他隨後補充，握手有點尷尬是因自己來不及把國旗換到左手，並沒有特別的意思。

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