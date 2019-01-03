政院對韓國瑜高市府爭歲計賸餘打回票 賴揆：地方應開源

2019-01-03 14:02

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統拋出歲計賸餘分享弱勢議題，引起高雄市長韓國瑜關注，副市長洪東煒今天受命在行政院院會詢問中央的歲計賸餘是否要補助地方，但財政部長蘇位榮與主計長朱澤民回應，若要補助給地方，要經立法院通過，而且要有科目，行政院長賴清德也說，要解決地方債務，不是靠中央歲計賸餘，重點在於開源節流，要靠地方興起建設。

賴清德分享他曾任台南市長的經驗說，如何解決地方債務的問題，重點是開源節流，而且地方要興起建設，推動公共建設的一開始雖然是支出，但長期規畫後地方稅則是會增加的，這需要長期規畫，不是一可蹴可幾。建議高市府朝這方向規畫、思考。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）轉述，新北市長侯友宜今天出席行政院院會，在院會中提及要發展山海觀光路線及工業區開發議題，侯友宜說，新北市幅原遼闊，從山到海如何串連起來一條有效觀光動線，賴揆則希望新北提出可行性規劃，由觀光局與新北一起討論；另外，對於新北市工業區招商，賴揆也說招商重要，請新北市盤點工業區開發點，中央會給予協助。

面對高雄市債台高築，對於蔡總統提及中央有歲計賸餘，韓國瑜相當重視，他今天雖未出席行政院院會，但由副市長請洪東煒在院會上發言，詢問中央歲計賸餘是否要補助給地方，Kolas 表示，當場財政部長蘇建榮及主計長朱澤民都有清楚回覆，中央產生的歲計賸餘是中央的，如果要補助給地方，要經立法院審核通過，而且要有科目才可以補助給地方。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/