親綠大老籲小英不要連任 蔡其昌：有種被自己人捅刀的感覺

2019-01-03 13:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕親綠大老總統府資政吳澧培、中研院前院長李遠哲等人今天連署發出公開信，呼籲蔡英文總統不要參選連任，對此，民進黨籍的立法院副院長蔡其昌表示，面對對岸綿密的攻擊，台灣局勢險峻的當下，小英總統在政府務實、堅持守護主權的此刻，今天看到四位我尊重的前輩大老登廣告要我們的主帥知所進退，說實話，有種被自己人捅刀的感覺。

總統府資政吳澧培和總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等4人今以報紙廣告刊登「致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任」，要求蔡總統放棄連任，激起民進黨各派系立委不滿，新生代民進黨議員包括黃守達、吳沛憶、戴瑋姍、林智鴻、張志豪等也連署支持蔡英文總統拒絕一國兩制。

新潮流系的蔡其昌指出，選舉大敗，所有支持者批評的意見，我們都應該聆聽，痛定思痛、反省檢討。但4位我們尊敬的大老，選擇這個時間點，發表這樣的言論，是不是又會讓對岸借題發揮，錯誤解讀？

蔡其昌也在臉書貼上一張蔡英文與立委們的合照，背景有中華民國國旗，蔡其昌說，「維持現狀」是：國家還在，主權還在，中華民國國號、國旗還在。而「一國兩制」則是：國家不見，主權不見，中華民國國號、國旗消失了。

民進黨立委趙天麟指出，這兩天是美中台三邊關係的大日子，也是《台灣關係法》與「告台灣同胞書」40週年的關鍵時刻。三邊領導人正為了國家利益進行博弈，台灣內部卻不斷有人亂入；前天有韓市府的「3個必須」回應、今天有4位獨派大老的「逼宮」聲明，皆衝著小英而來。再一個40年後，3位領導人的論述將是歷史重要評價的對象。至於亂入的部分，在歷史洪流中，連漣漪都不會留下印象。

民進黨立委林靜儀也酸，在蔡英文為了國家強悍回應中國威脅的第2天捅她一刀，你們就是不甘願她是一個比你們強得太多的女人而已。

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