回應習談話 馬英九拋意願想到中國訪問

2019-01-03 13:43

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天中午接受廣播節目專訪時，表達他有「登陸」參訪的意願。他指出，早年曾經想過赴對岸參加「絲路之跑」活動，但由於一九九八年五月被說服出來參選台北市長而失去機會，之後擔任公職多年也就沒有機會到對岸。

主持人詢問，這些年來有想過到對岸看一看嗎？馬英九說，「當然會想」，他還說，自己對中國大陸的許多古戰場感到興趣，「如果有機會當然願意」。

此外，針對中國國家主席習近平昨天發表對台談話，倡議兩岸政黨、各界人士可以共商探索「兩制」方案，馬英九被問到如果國民黨要去談，應該派誰代表，或是否由他出面？馬英九只說，「這是假設性問題」。

馬英九表示，國民黨過去在前總統陳水扁任內，曾經也有與中國大陸聯繫，但雙方並沒做什麼決定，「連胡會」也只有談願景，現在國民黨有十五個執政的直轄市、縣市政府，希望能與對岸發展經貿關係，蔡政府應該讓這些地方政府能有與對岸交換意見的機會。

對於承認「九二共識」是否就等於接受「一國兩制」，馬英九表示，不知道蔡英文總統是否不了解，「九二共識」只是國家統一前的設計，而且他認為未來兩岸統一後不應該是「一國兩制」，而是「一國一制」，早年前中共領導人鄧小平提出「一國兩制」時，已故前總統蔣經國計回應一個國家應該要有一個良好制度，也就是「一國良制」。

他強調，「九二共識、一中各表」是針對兩岸統一前，統一後就沒有「一中各表」的問題，蔡英文完全搞錯了，台灣要維持現狀，但不排斥在時機良好的時候與對岸談統一，國民黨不可能接受「一國兩制」，「九二共識」是兩岸關係最重要的政治基礎。

馬英九還說，習近平談話提到不放棄武力，只是針對干涉內政的外國與台獨勢力，他的看法則是，兩岸如果談統一，當然不能武力解決，和平的方式與民主過程，才是未來統一的基本條件，民主是台灣的生活方式，遇到像統一這樣的重大議題，當然也要採民主方式，如果未來兩岸差異減少，可以在適當時機決定，只是目前沒有立刻統一的條件，兩岸統一應該循序漸近、水到渠成，不要揠苗助長。

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