支持蔡連任！呂秋遠批4獨派大老：登廣告只要錢不需腦

2019-01-03 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕總統府前資政彭明敏、總統府資政吳澧培、中研院前院長李遠哲，以及長老教會高俊明牧師今登報呼籲總統蔡英文「不要參選連任」。對此，律師呂秋遠也在臉書調侃，若金城武出來選他可能會改變想法，不過目前為止，「2020年我是支持蔡英文總統連任的」。

呂秋遠表示，正值國家元首發表拒絕併吞言論之際，4位「不知所云」、「毫無選票」的「大老」卻僅以選舉考量反對蔡連任，並指「雖說刊登廣告只需要錢，不需要腦袋」，「但是現在換一個新的候選人，是要把民進黨直接掃進垃圾堆裡嗎？」

呂秋遠提到，亦或「他們的人選是誰？要不要公佈比較看看，他們的推薦是不是比較好？」還是說「其實他們也不在乎是誰？橫豎她就是個穿裙子的女人，沒資格領導台灣」，或者「他們其實真心想與中國統一？畢竟通往統一的路，最快的方式就是現在宣佈台獨」。

呂秋遠直言，團結都不見得會贏，竟選此方式「紙上獨立」，「這種大老的思維，真是令人讚嘆」。

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