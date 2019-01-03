大老籲小英勿連任 蔡適應：總統要聽前輩話大破大立改革

2019-01-03 13:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕總統府資政吳澧培、前中研院院長李遠哲、總統府前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明等四人今天在報紙刊登廣告，呼籲蔡英文總統不要參選連任；民進黨立委蔡適應今天受訪時指出，蔡總統最近其實有一些改變，包含推動迴廊談話，很多議題親上火線處理，現在已有些不一樣了，但他仍希望小英總統可以把前輩的話聽進去，做大破大立的改革。

吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲等4人，今天在報紙刊登「致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任」，提出要求蔡總統放棄連任、交出行政權，並退居二線兩大訴求。

蔡適應今天上午參加創世基金會的活動時受訪，他說，去年11月24日民進黨在地方選舉時大敗，代表執政沒有獲得人民支持，在這樣的情況下，黨內呼籲蔡總統要徹底改變。今天這樣的呼籲，還是在剛敗選時，許多人士對台灣未來憂心，希望蔡總統做大破大立的事，喚回民心，「希望以不追求連任的心態，來追求大破大立。」

蔡適應表示，如果蔡總統不能放下一切，2020年她就不能得到台灣人民的支持，這幾位大老呼籲的重心是在這個地方。但他看到，最近蔡總統其實有一些改變，包含推動迴廊談話，很多議題親上火線處理。現在和大老說的已有些不一樣，過去大家常常認為，小英總統在總統府，未實際參與政治的改革，但現在不一樣了，「小英總統已站出來自己在做了」。

蔡適應說，第二個，小英總統她也期待，整個行政團隊的部分能做到徹底的改變，做到這幾樣才有2020，這也是大老的企盼。現在是民主社會，大家都可以表達意見，他希望小英總統可以把前輩的話聽進去，做大破大立的改革。

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