習近平提探索兩制方案 鄭文燦：台灣人民不會接受

2019-01-03 13:38

［記者謝武雄／桃園報導］中共總書記習近平昨天發表重要對台談話，提出探索「兩制台灣方案」；對此桃園市長鄭文燦今天受訪時表示，這對台灣來說是很大是警訊，習近平對於統一的說法從模糊到具體，新版的九二共識，一中各表、中華民國都沒有了，這樣定義不會獲得太大的共鳴，尤其是一國兩制在香港失敗，要說服台灣人民接受一國兩制並不容易。

鄭文燦說，習近平的說法，證明九二共識沒有一中各表，九二共識也沒有中華民國台灣的存在，這對於台灣來說是很大是警訊，其次是習近平對於統一的說法從模糊到具體，也設定一國兩制台灣方案，這讓大家覺醒，中國崛起對區域安全有重大影響。

鄭文燦認為，兩岸應該要尋找積極性、建設性對話，取代無謂對抗，要有更多善意、更多交流，更多的和平共識，以此作為出發點；另北京政府也要了解台灣主流民意不太可能接受北京政府片面定義的九二共識，因為最新版的九二共識，一中各表沒有了、中華民國沒有了、政府也不見了，這樣對九二共識新的定義，不會在台灣獲得太大的共鳴，尤其是一國兩制在香港實踐的經驗，已經證明是失敗的，要說服台灣人民接受一國兩制並不容易。

鄭文燦也提到，任何超越政黨、政府、國家的協商，用政黨或者是團體、個人取代政府的角色來協商是不恰當的，民主的程序、民主的價值，仍然是台灣2300萬人共同的底線，這是兩岸互動的基本出發點。

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