大老籲蔡總統勿連任 卓榮泰：民進黨員都有公平競爭機會

2019-01-03 13:36

〔記者張菁雅／台中報導〕總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲今天在《自由時報》刊登公開信，要求蔡英文總統不要再連任。對此，民進黨黨主席候選人卓榮泰今日接受媒體訪問時表示，他們不是放棄民進黨，而是「恨鐵不成鋼」。卓榮泰也說，所有民進黨員在今年各項公職人員初選中，都享有公平競爭的權利。

卓榮泰今日出席民進黨台中市議會黨團幹部交接典禮，媒體詢問4位大老致蔡英文總統公開信的看法，卓榮泰表示，4人都是尊敬的民主長輩，他們並不是放棄民進黨，而是「恨鐵不成鋼」；蔡總統昨天清楚地表達不會接受九二共識，應該得到國人的支持與肯定。

卓榮泰也說，他一向主張所有民進黨黨員在今年各項公職人員初選中，包括總統與立委，都享有公平競爭的權利。民進黨目前最重要的工作，就是把執政工作做好，實現對人民承諾，唯有如此，任何人才有機會維護本土政權與實踐進步價值。

媒體也問到目前地方與中央都出現「逼宮」的動作，卓榮泰表示，「逼宮」這兩個字不應該存在民主社會，大家有不同意見，可以討論，而他強調的是，中央或地方在11月24日選舉失利後後，應該更團結，一致對外。

他也強調，未來若有機會到中央黨部，將秉持2個原則，「內部團結為先，爭取勝選為要」，民進黨目前立場，是依照昨天蔡總統所說的，絕對不接受一國兩制、九二共識。

他同時表示，如果黨對黨可以進行交流的話，他請求中國要先放棄「一個中國」的原則，並做到4項停止，包括中國政府必須停止以敵意方式對待台灣政府與執政黨；停止繼續以各種武力方式威脅台灣，造成台灣人民心理不安；停止用各種經濟手段，企圖影響台灣經濟發展及在國際社會的經濟地位；停止用各種方式打擊台灣餐與國際組織的空間，做到4項停止才能展現雙方正常交流的誠意。

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