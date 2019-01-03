獨家》警政署6萬政治檔案全列密等 促轉會報告無法引用

2019-01-03 13:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會依法須在明年提出轉型正義總結報告，檔案局現刻正加緊政治檔案徵集作業。據透露，警政署有6萬567件威權統治時期的政治檔案，全部被列為「密等」，若歷史文件未解密，屆時總結報告將無法引用，歷史真相永遠無法出土。

依據「促進轉型正義條例」規定，促轉會對於威權統治時期，違反自由民主憲政秩序而蒐集、製作或建立的政治檔案相關資料，應予徵集、彙整與保存。

促轉會委員指出，2018年已陸續拜會國安局、國防部、法務部調查局、內政部警政署等威權統治時期重要情治警政機關，協調提前完成檔案移轉、機密檔案解密可能性。

據統計，在第6波政治檔案徵集，調查局預定移轉3萬571件，目前已移轉7919案，其中高達9%為「機密」檔案；國安局待移轉176件政治檔案，全數仍列機密檔案。

委員表示，檔案法相關法令規定，各機關於機密檔案移轉前，應先辦理機密等級檢討作業，部分機關「態度保守」，影響檔案解密、降密效能。例如警政署6萬多件政治檔案仍列「密等」，若不解密無法在總結報告引用，也無法對一般民眾開放應用。

據了解，國安局機密檔案攸關還原「林宅血案」真相，警政署的政治檔案放在署本部及六張犁2間庫房，以人名檔案為主，可分為社會監控、保防、匪諜、政治人物等4種類型，有助瞭解黨國體制為政治控制需要，如何部署警力進行偵防。

此外，因警政署所典藏的政治檔案「有目無檔」，許多陳年資料混亂未整理，促轉會也協調警政署於檔案移轉前，先行辦理檔案數位化複製作業約8千案，由警政署辦理勞務採購事宜。

對此，警政署長陳家欽表示，處理檔案秉持公開透明，相關作業已發包完成，因檔案數量龐大，檔案紙質多數老舊，需時間一件件處理。

陳家欽提及，促轉會有至警政署開協調會，另也派人專程帶促轉會至庫房勘查檔案，促轉會若認為有哪些檔案特別重要，也可與警政署主秘對口協調處理。

促轉會委員指出，解套方法有2種，第1種是機關可依權責自行將陳年政治檔案解密，以利還原歷史真相。

其次為「政治檔案條例草案」完成立法，因院版草案明定，保密逾30年仍列機密等級的政治檔案，除原移轉機關敘明有保密義務的法規外，視為解密，並簡化解密程序。

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