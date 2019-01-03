是否參選2020總統 馬英九仍曖昧不表態

2019-01-03 13:07

〔記者施曉光／台北報導〕被外界視為可能角逐2020人選之一的前總統馬英九，今天中午接受廣播節目專訪時，面對主持人一再追問是否有參選意願，始終不願正面表態，主持人要求回答「yes」或「no」，他仍只說「謝謝關心」，不過對於是否回鍋擔任國民黨主席的意願，他倒是相當乾脆明確答覆，「我從來沒想過這個問題」。

主持人先問外界認為成立「馬英九文教基金會」是為參選總統，馬英九說，「這個想像力豐富了一點」，該基金會是超越選舉，凝聚共識，形成公共政策。

主持人再問，很多人認為馬英九被司法追殺，願意支持馬參選，馬英九又答非所問的說，他關心民進黨執政後的政策問題﹔當主持人再度追問，有民意呼喚他參選總統，還要他回答「yes」或「no」，馬英九才說，他對這個問題的標準答覆就是「謝謝關心」，並強調自己關心台灣要往什麼方向走。

對於藍營可能有多人角逐總統大位，馬英九表示，由於國民黨九合一選舉大勝，大家感覺2020光復有望，他對所有願意投入參選的人都持肯定，希望大家團結來打一場統治權的爭奪戰。

最後主持人還是不死心，再問前新北市長朱立倫卸任當天都已宣布參選總統，馬英九為何不願回答「yes」或「no」？馬英九以四兩撥千斤方式說，他一直關心台灣發展而且不會停。

主持人追問，「你是保留空間？」馬英九說，「也不是保留空間」，他關心過去建立對台灣有益的事，是否還會存在，以及該國民黨執政時，有沒有把握能在短期內讓台灣復甦。

對於主持人問，是否朱立倫的勝算比較大？馬英九說，現在距離選舉還有一段時間，要再過一段時間才會更明朗化。

此外，有關綠營四大老今日公開信要求蔡英文總統放棄連任，未來綠營人選可能是誰？馬英九不願評論，只說「我繼續做旁觀者」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/