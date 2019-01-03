習近平對台談話 學者：蔡英文翻盤最好的機會

2019-01-03 12:53

〔記者謝君臨／台北報導〕總統府資政吳澧培等人今發出公開信，請總統蔡英文放棄連任，交出行政權並退居二線；對此，蔡強調將透過民主機制做最好的決定。然而，雖然有部分民眾認為，蔡不應再戰2020，不過就在昨天中國國家主席習近平發表對台談話後，反而有學者分析，這是對蔡最好的助選，只能說「謝謝習近平」。

總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、前中研院院長李遠哲4人，今發出公開信，請蔡英文放棄連任，交出行政權並退居二線。蔡強調，民進黨提名誰、台灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定。誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。

然而，雖然有部分民眾認為，在九合一選舉大敗後，蔡不應再戰2020，不過就在昨天習近平發表對台言論，一再強調「國家統一」，並首度提出探索「兩制台灣方案」，並聲稱「不承諾放棄使用武力」之後，台灣師範大學政治學系教授范世平反而認為，這是蔡英文翻盤最好的機會。

范世平表示，習近平的對台工作是有問題的，這個時間點大談「一國兩制」是不聰明的，但習做了，就像習宣布國家主席任期制廢除一樣，是不聰明的，如果兩岸議題持續延燒，國內議題將逐漸失焦，「台灣要成為香港嗎？要跟香港一樣言論自由被縮減嗎？」，這個恐懼會出來，這是蔡千載難逢的好機會。

范世平指出，習近平言論威脅美國國家利益，不只蔡英文訪華府有可能，「你怎麼知道川普會否來台？」如果今天川普一架空軍一號降落松山機場，說「我支持蔡英文」，就這樣而已，整個選舉就逆轉了，「有問題嗎？有困難嗎？一點都不困難」，當美國認為蔡是他們唯一信賴的政治人物時，會不會做這樣的舉動？

范世平強調，以川普捉摸不定的個性來看，很難研判，對川普來說就是花個油錢而已，但對中共來講，該怎麼應對？台美雖無邦交，但1972年美國總統尼克森訪問中國北京時，中美也沒有邦交；美國已將台灣納入印太戰略的一環，當美國認為台灣已危在旦夕，恐將成為下一個一國兩制的地區，真的很難說。

范世平說，習近平的談話是對蔡英文最好的助選，這是蔡千載難逢的機會，蔡已聞到這樣的味道，在昨天第一時間召開記者會，之後將會越講越重，只能說「謝謝習近平了」。

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