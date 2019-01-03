獨派大老籲小英放棄連任 綠委：台灣沒有分裂本錢

2019-01-03 12:50

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對4位獨派大老總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等人今登報向蔡英文喊話，要求蔡不要參選2020、並交出行政權退居二線。對此多位綠委表態力挺蔡英文，民進黨立委陳明文說，此刻台灣必須更團結，絕無分裂本錢；民進黨立委蕭美琴則說，大老們的聲明，像是回到紅衫軍時期，「網內互打誰比較綠？誰比較獨？」

民進黨團幹事長李俊俋說，現在談總統候選人時機還太早，可能會發生很多混亂，對民進黨而言，應先處理黨內主席選舉、內閣改組以及中國壓力等問題，更何況民進黨一向沒有現任優先的規定，蔡總統是否能繼續代表民進黨參選2020，應該等到今年中再討論。李俊俋並說，4位獨派大老呼籲蔡交出行政權的要求，「並不是蔡英文個人的問題」，若欲改變現狀，應該回歸修憲討論。

新系民進黨立委段宜康也在臉書表示，「民進黨大敗，執政團隊包括在立法院的我們，都有責任」，權力愈大，責任愈大；蔡總統要負最大責任，蔡英文自己也知道，但矇著眼睛，不敢正視埋下敗選結果的諸多複雜原因，就好比説技職教育頹敗，造成的高等教育失衡和就業市場扭曲，讓民進黨政府，嚐到選民因就業困難及低薪化而反彈的苦果。

段宜康直言，每個人對敗選原因和救亡圖存之道，都可以有不同主張；但一股腦兒把責任往蔡英文身上一丟，是最省事，也最偷懶的方案，段並強調，自己從來不認為「團結」就能解決問題，但更反對因驚恐或糊塗而造成的無謂分裂。

民進黨立委羅致政則表示，很遺憾看到這個訊息，可以理解大老的焦慮跟憂慮，但時機不對、訴求不宜，影響非常負面，對國內、對岸和國際都釋出錯誤訊息；羅致政強調，這個公開聲明的背後代表台灣要換總統，未來總統可能面臨叫不動國內文官、中國也不會把現在的政府當一回事，而選擇繼續施壓，國際社會更可能因認為政府要換人，不用繼續跟台灣打交道。

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