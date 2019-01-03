蔡總統強硬回應習近平促統逼談 中國國台辦點名叫罵

2019-01-03 12:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平昨發表5點對台講話，提出探索「兩制台灣方案」，同時倡議在「九二共識、反台獨」的基礎上，進行民主協商、政治談判。總統蔡英文昨回應，台灣絕不接受一國兩制，且任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，也都不能稱作「民主協商」，今天中國國台辦直接點名批判蔡總統，企圖強化對台灣執政者的施壓力道。

國台辦結束2年來對蔡英文總統的「聽言觀行」立場，直接點名批判。國台辦發言人馬曉光今天以應詢答記者問方式表示，「蔡英文的言論完全暴露了其頑固，堅持『兩國論』的政治本質，充分說明民進黨當局是兩岸衝突的製造者，台海和平穩定的破壞者，台灣人民利益的加害者。」

馬曉光表示，正當兩岸同胞隆重紀念告台灣同胞書發表40周年，習近平重要講話引發全體中華兒女熱烈反響和強烈共鳴之際，「民進黨當局領導人蔡英文卻大放厥詞，赤裸裸地宣示其兩國論分裂立場。違逆兩岸同胞改善發展兩岸關係的意願，進一步煽動兩岸對立，破壞兩岸關係和平發展局面。」

馬曉光宣稱，「九二共識」是兩岸關係和平發展的共同政治基礎，其核心意涵是兩岸同屬一個中國，雙方均堅持「一個中國」原則。民進黨當局上台以來，單方面破壞這一共同政治基礎，導致兩岸關係複雜嚴峻，台灣同胞切身利益受到嚴重損害。

馬曉光指出，台灣地區九合一選舉後，民進黨當局不思悔改，繼續在兩岸關係上推行對抗分裂路線，完全無視台灣民眾要求改善經濟民生，分享兩岸關係和平發展紅利的強烈願望，阻撓兩岸同胞在交流合作中走近、走穩、走好，只能自取其辱，絕不可能得逞。

他重申，實現祖國完全統一，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在。「一國兩制」是照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉，實現國家統一的最佳方式。

馬曉光最後強調，兩岸統一的歷史大勢，是任何人、任何勢力都無法阻擋的。在中華民族走向偉大復興進程中，兩岸同胞一定會共享國家統一和強盛的偉大榮光。

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